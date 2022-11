O FC Porto volta à Liga depois de ter garantido o primeiro lugar no Grupo B da Liga dos Campeões e, apesar de defrontar o último classificado, Sérgio Conceição antevê dificuldades pela incerteza que existe no Paços de Ferreira.

«A classificação não nos diz muito», começou por dizer o treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

«É um jogo contra um clube que tem feito épocas atrás de épocas na Liga, é uma equipa que tem qualidade, não está a atravessar um bom momento, daí a troca de equipa técnica e, a partir daí, começam as dificuldades para o nosso jogo», acrescentou Conceição.

O treinador portista explicou depois: «Olhámos para os dois jogos do Paços com o José Mota. Com bola, sem bola, esquemas táticos. Mas depois não podemos adivinhar se é assim que vêm ao Dragão. Primeiro, há qualidade no Paços, depois, o José Mota anda há muitos anos nisto e no mínimo quer o máximo. Esperamos um adversário difícil, dentro de um jogo em que, olhando para os dois últimos, em seis pontos possíveis, conseguimos apenas um ponto. Temos de arrepiar caminho, como se costuma dizer.»