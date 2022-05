Sérgio Conceição foi questionado sobre a continuidade no FC Porto e não abriu o jogo.

«O meu futuro é o jogo de amanhã e a final da Taça. E olhar para o futuro dos nossos jovens da equipa principal, que são muitos», disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Estoril, que decorreu ao início da tarde no Olival.

«Tudo o que seja mercado, saídas e entradas, fica à porta do Olival ao pé do cão... Como é que ele se chama? Do Dragão», brincou o treinador, para rematar o assunto.

Apesar de ter mais duas épocas de contrato com os dragões, o futuro do técnico tem sido tema sobretudo após a conquista do campeonato, o terceiro em cinco épocas no comando técnico.

O FC Porto recebe o Estoril este sábado, a partir das 18 horas, num jogo que será de consagração pela conquista do título. Espera-se casa cheia no Dragão para a entrega do troféu aos novos campeões nacionais.