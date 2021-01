Sérgio Conceição confirmou que Otávio é baixa para o jogo desta segunda-feira com o Rio Ave, mas não só. «O Otávio está fora do jogo de amanhã. (...) É uma pequena lesão muscular que já foi explicada pelo departamento médico. Penso que estará de fora neste jogo e no próximo», afirmou, referindo-se também ao duelo frente ao Belenenses na próxima quinta-feira.

O técnico dos azuis e brancos abordou ainda a situação de Iván Marcano, que pode ser reforço para a segunda metade da época e voltar em breve aos relvados após longa paragem por lesão. «Tem sido integrado nos treinos agora de forma regular, o que não acontecia há duas semanas quando ele integrava só esporadicamente os treinos competitivos. Agora faz parte da unidade de treino e é um passo importante para ele. É sentir conforto do jogador no trabalho diário. O Marcano é sempre um jogador importante no balneário, independentemente de jogar tanto ou não. Mas é sempre um jogador importante!», vincou.

Sobre o adversário da 16.ª jornada, Conceição disse não saber ao certo o que esperar de uma equipa que acabou de mudar de treinador, mas admitiu poder ter uma ideia. «Conhecemos o que tem sido padrão nas equipas do Miguel cardoso. Conhecemos também individualmente o que são jogadores do Rio Ave e o que fizeram em termos coletivos até então. Não podemos controlar a estratégia montada, o que o treinador adversário preparará para o jogo, mas podemos controlar o que queremos fazer no jogo», rematou.