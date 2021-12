Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa após a vitória do FC Porto sobre o Sp. Braga (1-0), em jogo da 14.ª jornada da Liga:

«Os três médios fizeram parte da estratégia para ajustar no adversário. Da forma como o Sp. Braga saía na primeira fase de construção era preciso muita inteligência da nossa parte. Preparámos bem o jogo, os jogadores interpretaram muito bem o que queríamos. Condicionámos muito aquilo que era a dinâmica do Sp. Braga. Nesses momentos, criámos situações de muitíssimo perigo. O Sp. Braga não respirou com bola, como gosta. Ao intervalo acho que era curto o resultado de 1-0. Iniciámos muito bem a segunda parte e houve ali situações em que podíamos concluir de outra forma. Pela qualidade do Sp. Braga, a equipa deles estendeu-se um pouco mais no campo. Lembro-me da oportunidade do Ricardo Horta, mas nós tivemos cinco ou seis situações em que podíamos ter definido de outra forma. Chegámos sempre lá com perigo.»

[Cartão amarelo que viu na primeira parte] «O amarelo é uma forma de os árbitros se protegerem. Disse que o lançamento de linha lateral era nosso. O quarto árbitro ouviu, chamou e ele deu-me amarelo. Achei que era para se proteger. Para me calar. Mas é difícil. Porque eu vivo o jogo de forma tão apaixonada que não consigo.

[Sobre a falta de eficácia a finalizar] «Temos uma dinâmica em posse muito rica. Estamos a trabalhar para que esses momentos em que finalizamos sejam mais eficazes.»