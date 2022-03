Na antevisão do dérbi frenet ao Boavista, Sérgio Conceição abordou ainda a eliminação da Liga Europa frente ao Lyon e falou entre outros temas sobre a gestão que tem feito dos laterais.

«Estamos condicionados para as laterais. À esquerda, temos o Zaidu e o Wendell, à direita, temos duas adaptações: o João Mário e o Bruno Costa. Não posso criticar a atitude dos jogadores. Desculpo mais o que é um erro técnico. Ainda hoje, no balneário, estava a falar nisso: o Zaidu fez 1300 metros a alta intensidade. É criticado, falhou uma ou outra receção, tomou uma ou outra má decisão, mas é um jogador que tem uma atitude muito boa no treino e no jogo. É um jogador que não teve escola. Há três ou quatro anos estava a jogar nos distritais e as pessoas não olham para isso. São exigentes, estamos num clube histórico, já culpei o presidente disso. Ganhou muito e esta nova geração habitua-se a ver sempre grande qualidade a todos os níveis», afirmou o técnico do FC Porto, sublinhando também o que falta às equipas portuguesas para irem mais longe nas competições europeias.

«Não conseguimos por falta de dinheiro. É simples. Falta dinheiro para ter mais opções de qualidade para fazer frente aos tubarões. Em quatro anos estivemos duas vezes nos quartos de final da Liga dos Campeões, perdemos com dois campeões da Europa: o Liverpool e o Chelsea. Trabalhamos de forma muito séria, dedicada, ambiciosa, ao máximo, mas só Jesus Cristo fazia milagres e mesmo assim não agradou a toda a gente. Nem sempre é possível ganhar. E eu fico com uma azia dos diabos quando perco. Sinto-me muito mal com a derrota», concluiu.

O FC Porto defronta o Boavista, no Estádio do Bessa, este domingo, a partir das 20h45, em jogo da 27.ª jornada da Liga Portuguesa. Pode seguir o dérbi da Invicta AO MINUTO no Maisfutebol.