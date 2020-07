Apontado como obreiro do título por algumas figuras do universo do FC Porto, Sérgio Conceição divide os louros da recente conquista com toda a estrutura do clube.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga, o técnico portista mencionou até o cortador da relva do Estádio do Dragão para falar da importância de todos na caminhada para o 29.º campeonato da história do clube.

«Não gosto nada desse tipo de elogios e sem qualquer tipo de demagogia. Há tanta gente que as pessoas não conhecem e que foram importantes. Para o bem e para o mal, um treinador está sempre na berlinda. Depois há o nosso presidente, a pessoa mais importante do clube. E eu sou apenas um treinador. Existem tantos outros. Apareço mais e sou mais mediático como líder da equipa, mas há tanta gente que vocês não conhecem que tiveram um peso tão grande nesta e noutras conquistas do FC Porto», afirmou.

«E estou a falar a partir do tratador de relva, por exemplo. Eu sou chato com ele, por causa de algumas manchas que vão aparecendo e da altura da relva. Depois há os roupeiros, o departamento médico, o departamento de comunicação. Há tanta gente que foi importante nesta conquista que é injusto dar esse mérito a uma pessoa só», defendeu.

Questionado sobre qual foi o melhor jogador da Liga, Conceição voltou a apontar a méritos coletivos: «Melhor jogador do campeonato? O FC Porto. Um dia foi o Corona, outro foi o Alex [Telles]. Nós no clube também damos MVP e muitas vezes não é o mesmo [que é entregue pela TV que transmite as partidas]. Isso depende dos olhos de cada um. O Corona foi um jogador importante como foram tantos outros, por isso é que eu digo a equipa.»