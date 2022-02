Na antevisão à partida no terreno da Lazio, que pode valer o acesso aos oitavos de final da Liga Europa, Sérgio Conceição admitiu que o FC Porto vai a jogo ciente do pouco tempo de recuperação que terá até à próxima jornada da Liga.

«Olhamos para o jogo de amanhã, sem dúvida, mas temos de pensar que passados três dias temos um jogo importante para o campeonato com o Gil. É olhar para o momento e ver quem dá garantias nos diferentes parâmetros que são importantes, como o estado físico dos jogadores, a fadiga acumulada que possam ter, perceber quem entra motivado, não com tantos minutos, mas pode estar a um nível alto no jogo. Cabe a mim depois escolher. Não vou dizer quem vai jogar», salientou em conferência de imprensa.

Apesar disso, o treinador dos dragões garantiu que vai «à procura» de um resultado positivo e desvalorizou a vantagem de 2-1 conseguida no Estádio do Dragão.

«Esta vantagem não serve de nada, é importante entrarmos bem no jogo e sermos mais competentes do que na primeira parte aqui. Ir lá com personalidade e com a nossa identidade conseguir ganhar o jogo. Foi essa a nossa preparação», vincou.

O FC Porto viaja esta tarde para Itália e defronta esta quinta-feira a Lazio, pelas 17h45, numa partida que pode acompanhar aqui AO MINUTO.