Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na flash interview do Porto Canal após o empate frente à Roma (1-1, em jogo particular de pré-época:

«Foi uma resposta boa, lembrando que há avanço por parte do adversário na preparação e temos tido jogadores a chegar a conta gotas. É verdade que o resultado é o menos importante na pré-época, mas para nós é importante, num clube como o nosso a cultura de vitória tem de estar sempre presente. Foi um bom treino contra um adversário forte, com um dos melhores treinadores do mundo, por isso a resposta que os jogadores deram foi fantástica. Toda a gente esteve focado e concentrada no que tem de fazer, que é melhor a nível individual e coletivo. Estamos contentes.

[Intensidade no festejo do golo deixa-o satisfeito?] São jogos que os jogadores gostam de jogar, são frente a adversários fortes. Sofremos um golo de bola parada, onde até costumamos ser fortíssimos, mas isso não manchava até ao momento a boa prestação que estávamos a ter.

[Pré-época] Estou muito satisfeito, temos uma verdadeira família. Estou muito contente com os jogadores, agora é dar continuidade a isso, porque nem sequer começámos. Temos de ter esta motivação diária para conseguirmos os nossos objetivos.»