Na véspera do clássico contra o Benfica, Sérgio Conceição revelou a condição do quinteto que tem feito parte do boletim clínico e deixou uma certeza para o jogo da Luz: «Pepe e Diogo Costa estarão aptos a 100 por cento para ir a jogo.»

O técnico do FC Porto falou sobre os cinco jogadores que têm estado lesionados e mostrou níveis de otimismo diferentes quanto à utilização de cada um deles.

«Vamos até à última. O Diogo [Costa] parece-me bem melhor, o Pepe também, o Evanilson não sabemos. O João Mário está com alguma dificuldade, o Zaidu parece-me um pouco melhor», afirmou Conceição na conferência de imprensa de antevisão do jogo da Luz, que decorreu ao início da tarde no Olival, na qual o assessor do FC Porto não concedeu ao Maisfutebol o direito a colocar uma questão, apesar de tal ter sido pedido.

Mesmo tendo em consideração a recuperação do guarda-redes e do defesa-central da Seleção Nacional, Conceição salienta que a recuperação dos lesionados condiciona sempre a preparação do jogo.

«Quem volta é difícil que tenha o ritmo competitivo de outros que estão a jogar. O Pepe está sem competir quase há um mês e isso pode fazer a diferença. Mas nunca me desculpei com a ausência de um jogador», disse o técnico, acrescentando: «Há sempre forma de trabalhar, nem que seja um lançamento de linha lateral. Não preciso que estejam no seu máximo a nível físico para trabalhar algumas situações mais estratégicas do jogo.»

O Benfica-FC Porto, da 27.ª jornada da Liga, disputa-se esta sexta-feira a partir das 18 horas. Siga o clássico no Maisfutebol AO MINUTO.