O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Farense (1-0), em jogo da 15.ª jornada da Liga:

[Resolução do conflito entre Pepe e Loum?] «Essa liderança é assumida por mim e obviamente que as coisas se resolvem dentro da nossa casa. É um episódio que não é bonito de se ver, mas que acontece no futebol, como vocês sabem. Mas estou cá eu e o grupo de trabalho para resolver a situação. Que já está praticamente resolvida. Não há problema nenhum. Preferia que não acontecesse, mas faz parte do futebol.»