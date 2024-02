No rescaldo do empate caseiro diante do Rio Ave (0-0), Sérgio Conceição mostrou-se resignado a uma noite «infeliz», que começou por adivinhar uma «vitória folgada».

«Foi um jogo ingrato e injusto por tudo o que produzimos. Perdemos dois pontos, mas a equipa trabalhou muito. Devo dar os parabéns aos jogadores pelo que fizeram», começou por explicar, em conferência de imprensa.

Sobre as substituições tardias, o treinador do FC Porto lembrou que «não há minuto para mexer», mas explicou que a entrada de Iván Jaime serviu para reforçar as posições interiores, junto a Evanilson.

«Tivemos muitas situações de golo, mas por infelicidade não aconteceu. Fizemos o que nos competia. Foi um jogo para ganhar de forma folgada», argumentou, acrescentando que a postura do Rio Ave não se deveu ao cansaço.

«Já joguei em poucos dias, contra adversários fortíssimos na Liga dos Campeões», sublinhou.

Em todo o caso, Sérgio Conceição salientou a prestação da sua equipa, ainda que «no último momento» algo impedisse os dragões de inaugurar o marcador.

O FC Porto segue no terceiro lugar da Liga, atrasando-se na perseguição a Benfica e Sporting.