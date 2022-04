O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, criticou os «comentários» que ouviu na opinião pública depois de os azuis e brancos terem goleado o Portimonense por 7-0 no sábado, em jogo da 30.ª jornada da I Liga, deixando uma palavra solidária para com o emblema algarvio e o seu treinador, Paulo Sérgio.

«Um abraço para o Paulo Sérgio, para o seu grupo e para a instituição Portimonense, porque não merece a barbaridade dos comentários que foram feitos esta semana, mas isto faz parte daquilo que é este estado fantástico do futebol português», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

«Daqui o meu abraço, uma equipa que jogou realmente com jogadores que não têm tantos minutos como alguns e já foi explicada a razão disso e que tentou, do primeiro ao último minuto. O nosso primeiro golo é aos 20 minutos, dificultaram muito a tarefa no início. Mas vamos estar atentos e não fazer tantos [golos] para que não possa aparecer essa barbaridade de comentários», referiu, relativizando, ainda, o desfecho do Sporting-Benfica, ganho pelas águias por 2-0 e que permitiu ao FC Porto ficar com nove pontos de vantagem sobre os leões, na liderança, quando faltam quatro jornadas para o final do campeonato.

«Dos jogos dos rivais, não quero saber. Estamos atentos, obviamente, aos pontos de vantagem sobre o segundo classificado, tudo isso. Agora, se analisei o jogo, analisei. Porquê? Porque vou jogar contra o Sporting amanhã, não mais do que isso», concluiu.

O FC Porto-Sporting joga-se a partir das 20h15 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, com arbitragem de Nuno Almeida e transmissão na TVI. Siga também o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

Os azuis e brancos partem com vantagem de 2-1 obtida na primeira mão e, como esta época a Taça ainda não tem abolida a regra dos golos fora, o Sporting precisa de marcar, no mínimo, dois golos para reverter ou igualar a desvantagem.