Conceição: «Posso ter dois centrais e jogar com seis defesas»

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, confirmou que Pepe vai falhar outro jogo dos azuis e brancos. Questionado sobre se isso o impede de voltar a utilizar um esquema de três centrais frente ao Manchester City, como fez em Inglaterra, o técnico baralhou as contas.

«O Pepe não vai a jogo. Mas posso jogar com dois centrais e ter seis defesas. Depende do que quiser estrategicamente para o jogo», disse o técnico.

De resto, Conceição afirmou que o FC Porto «terá de ter o mesmo rigor que teve em Manchester, o mesmo espírito de entreajuda, ser uma equipa que quando tem bola perceber as fragilidades do adversário», até porque considera que a derrota em Inglaterra teve a ver com decisões de arbitragem.

Para o FC Porto garantir a qualificação já nesta ronda, uma vitória ou um empate valem automaticamente os oitavos de final. Em caso de derrota ante os ingleses, os dragões precisam que o Olympiakos não vença o Marselha, sob pena de levar as decisões para o jogo na Grécia, ante a equipa orientada por Pedro Martins.

O FC Porto-Manchester City joga-se às 20 horas desta terça-feira, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.