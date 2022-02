Uribe, João Mário e Bruno Costa têm quatro amarelos na Liga e estão em risco de exclusão para o clássico frente ao Sporting, que abre a jornada 22 na próxima sexta-feira.

Haverá, por isso, poupanças frente ao Arouca, este domingo? Sérgio Conceição deixa essa possibilidade em aberto, mas não admite que seja especificamente por esse motivo.

«Estamos atentos não à gestão específica dos cartões, mas sim às viagens que os jogadores tiveram na seleção e ao tempo de treino. Fazemos a preparação como se fosse um jogo de Champions», afirmou o técnico, acrescentando: «Essa gestão tem que ver com esses fatores. Não estou a pensar no jogo a seguir, mas sim no jogo de Arouca que é mais importante.»

Conceição sublinhou que esta é «uma deslocação difícil», frente a uma equipa que conquistou quatro pontos fora, frente Estoril e Famalicão, nas últimas duas jornadas.

«Tivemos uma semana limpa, o que facilita a preparação do jogo», disse na conferência de imprensa de antevisão, que decorreu ao início da tarde no centro de treinos do Olival, onde revelou pormenores sobre a recuperação dos centrais Pepe e Marcano.

«Para estarem no banco, ambos estão a 100 por cento. Estão disponíveis para o jogo. Só com um jogo é que vão ficar mesmo a 100 por cento, mas estão a treinar bem, sem limitações, e isso já me deixa satisfeito. São mais duas opções que tenho para defesa-central», concluiu.

O Arouca recebe o FC Porto este domingo, em jogo da 21.ª jornada da Liga. O pontapé de saída é às 18 horas e pode acompanhar tudo ao minuto no Maisfutebol.