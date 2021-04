Depois de vários jogos sem marcar, Taremi voltou aos golos, primeiro frente ao Tondela, depois com o Chelsea, com a bicicleta que acabou por ser considerada o golo da semana na Liga dos Campeões. Na conferência de antevisão do jogo com o Nacional, Sérgio Conceição foi questionado sobre se o avançado iraniano está agora mais motivado.

«Agora deve estar supermotivado, até pelo ambiente que se cria à volta do Taremi. Mas nesses nove jogos que ele não marcou era o contrário e diziam para eu tirar o Taremi», começou por dizer.

«Cada um olha para o futebol para os seus olhos, mas eu sou o treinador e tenho de escolher os jogadores para jogar. Nesses jogos em que ele não marcou, eu achava que ele tinha trabalhado o suficiente e bem para marcar. Depois, por curiosidade, nos dois jogos em que foi para o banco, marcou. Que maravilha!», disse Sérgio Conceição.

Questionado por um jornalista sobre se, esta situação o iria levar a voltar a deixar Taremi no banco, Sérgio Conceição respondeu a rir: «É uma possibilidade… é uma possibilidade… Essa foi bem metida.»

O técnico recordou depois a eliminatória com o Chelsea para a Liga dos Campeões: «Quando desvirtuei a estratégia que tínhamos, foi o período em que sofremos mais. Até lá, zero. Quando quis meter o que o povo pede - não estou a falar do Taremi especificamente, mas das mexidas da equipa – foi quando sofremos mais.»

«Estou a falar do lance do Marchesin… Em seis cantos, três foram nesses 15 minutos... Mas isso são as tais situações a que devia estar a referir-se o treinador do Chelsea, o tal orçamento que é inacreditavelmente superior, mas depois o rendimento da nossa equipa foi muito melhor», apontou.

«Mas o resultado é o mais importante e nisso eles foram melhores», disse ainda o técnico do FC Porto.