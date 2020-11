Sérgio Conceição diz que o jogo do próximo sábado com o Santa Clara, relativo à 8.ª jornada da Liga, é como uma final para o FC Porto que, com seis pontos de atraso para o líder Sporting, não tem espaços de manobra para perder mais pontos.

«Temos de olhar para este jogo como uma final, não temos espaço para perdermos mais tempo. Mais tempo, no sentido de perdermos pontos e colocar em risco aquilo que é o lugar que nos pertence e onde queremos estar, que é o primeiro», começou por referir na antevisão do jogo.

O Santa Clara é um dos clubes que está na luta com o FC Porto pela Final Four da Taça da Liga, mas Sérgio Cinceição garante que o foco da sua equipa não será esse.

«Quando olhamos para o jogo o que queremos muito é ganhar os três pontos para continuarmos numa situação em que temos de olhar para as equipas que estão à nossa frente e ficar o mais perto possível delas. É nisso que pensamos, não sei qual é o pensamento do adversário, mas pensamos por nós, queremos fazer um jogo competente, o que significa ganhar», referiu.

O FC Porto está, nesta altura, no quarto lugar, mas o treinador do FC Porto quer chegar o mais rápido possível ao topo. «Desde que aqui estamos, o quarto lugar é inédito. Não nos tira o sono., é a realidade, temos de olhar para a tabela e ver o que é temos de fazer para, o mais rápido possível, estar onde queremos. Isso tem a ver com a conquista de pontos e vitórias», destacou ainda.