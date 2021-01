12 vitórias e um empate - contra o Manchester City - nos últimos 13 jogos. Os resultados são esclarecedores e colocam o FC Porto na melhor fase da temporada. Haverá aqui algum deslumbramento nos jogadores dos dragões, até pela Supertaça já conquistada? Sérgio Conceição, ao seu jeito, garante que não e avisa já os pupilos.



«Amanhã é que é importante. O futebol é o recomeçar constante. Próximo treino, próximo jogo. Sempre no máximo. Todos os jogos são decisivos. Campeonato, Taça da Liga. Não nos podemos distanciar do segundo classificado e do líder. Na Taça de Portugal é a eliminar. É sempre decisivo. Não me acredito em deslumbramentos», referiu Sérgio Conceição, em conferência de imprensa realizada neste sábado.



«Todos conhecem a minha exigência. A Supertaça foi um título importante, mas tentei que os jogadores se apresentassem logo bem frente ao Vitória. Quem se deslumbra fica em casa, não pode ir a jogo.»



Se vencer o Moreirense, o FC Porto chega aos 28 pontos em 12 jornadas da Liga. Ainda assim, três pontos abaixo do que tinha na mesma altura na edição anterior do campeonato.