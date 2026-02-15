Jorge Nuno Pinto da Costa, mítico presidente do FC Porto, faleceu precisamente há um ano, no dia 15 de fevereiro de 2025, aos 87 anos. Sérgio Conceição, tendo partilhado vários momentos com o antigo dirigente, não deixou escapar esta data.

«O meu presidente. Faz hoje um ano que partiu um homem que marcou para sempre a minha carreira e a minha vida. O presidente mais titulado da história do futebol. O grande arquiteto das conquistas eternas do Futebol Clube do Porto. Mas, para mim, foi muito mais do que isso. Foi um amigo. Um guia», começou por referir numa mensagem partilhada nas redes sociais.

Sérgio Conceição, que atualmente treina o Al Ittihad, esteve sete épocas ao serviço do FC Porto, entre 2017/18 e 2023/24. Conquistou 11 troféus, entre os quais três Ligas. Claramente agradecido a Pinto da Costa, Conceição garantiu que a decisão de rumar ao FC Porto, em 2017, foi a melhor da carreira.

«Devo-lhe tanto. Devo-lhe oportunidades. Devo-lhe palavras ditas no instante certo, olhares que davam força, silêncios que ensinavam. Há decisões que mudam uma carreira. A minha teve data: 27 de maio de 2017. Hoje, mais do que nunca, sei que foi a melhor decisão da minha vida profissional», acrescentou.

Pinto da Costa morreu, vítima de cancro, cerca de dez meses depois da derrota nas eleições do clube frente ao antigo treinador André Villas-Boas, por quem foi apelidado de o «presidente dos presidentes».

Conceição garantiu, ainda, que continua a receber os conselhos do antigo líder portista. «Ainda hoje procuro os seus conselhos. Ainda hoje imagino o que me diria. E, de alguma forma, continuo a ouvi-lo. Recordo-o com gratidão infinita e uma saudade que não passa. Para sempre, presidente Jorge Nuno Pinto da Costa», concluiu.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito sem oposição como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades - 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.

Já nesta madrugada o FC Porto realizou uma incrível homenagem a Pinto da Costa, através de um espetáculo com drones.