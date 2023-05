O título esteve quase a cair para o Benfica, mas a luta vai pelo menos durar mais uma semana, depois da reviravolta do FC Porto frente ao Casa Pia, consumada com um golo de Namaso aos 93m.

Na conferência de imprensa no final do jogo, Sérgio Conceição deu mérito ao adversário, desvalorizando a questão mental que pressiona os seus jogadores, mas socorreu-se de uma efeméride que se cumpriu este domingo.

«Hoje, 14 de maio, faz 23 anos que ganhei o título pela Lazio, como jogador. Estive a falar com os jogadores sobre isso e dei-lhes este exemplo. Estávamos com 69 pontos e a Juventus com 71. A Juventus tinha um poderio na altura era pouco previsível que perdesse em Perugia. Toda a gente dizia que o título estava entregue. Às vezes, não é assim. O futebol é fértil em situações que não esperamos», começou por dizer o treinador portista.

«Aquilo que é a nossa história, do FC Porto, da região Norte, é gente que não desarma. Não atira a toalha ao chão nunca. Se no final o adversário ganhar, tem de se dar os parabéns porque foram melhores e não porque faltou isto ou aquilo. Do nosso ADN faz parte lutar, ir à procura, acreditar. É isso que vamos fazer até ao último momento», acrescentou Conceição na sala de imprensa.