Na véspera do dérbi frente ao Boavista, Sérgio Conceição abordou o mercado do FC Porto no último verão e foi questionado acerca da estratégia do clube nesta janela de transferências de janeiro. Apesar de ter falado abertamente sobre vários temas, o técnico dos dragões não comentou o alegado interesse em Söyüncü (defesa do Atlético de Madrid), adiantando apenas que há intenção de melhorar a equipa sem especificar.



«Estamos a ver o que é necessário. Estamos a falar e a estabelecer alguns contactos. Vocês percebem a situação das equipas portuguesas, pelo menos a nossa. Um dos nossos rivais reforçou-se, mas cada um tem a sua realidade. Temos de ser inteligentes e criativos aqui para colmatar a pouca capacidade financeira que o clube tem. Não é o Sérgio Conceição que compra, vende ou empresta. Dou a minha opinião. Temos um grandíssimo presidente, vários administradores, um staff técnico e todos, dentro dos seus papéis, dão a sua opinião. A palavra do presidente é soberana. Não tenho intenção de ter outro papel. (...) O meu papel é dar um parecer técnico sobre a saída ou a entrada de determinado jogador. Estamos a dialogar sobre vários dossiers», referiu.



Neste mês de janeiro, o FC Porto não poderá contar com Zaidu (na CAN ao serviço da Nigéria) e Taremi (na Taça da Ásia com o Irão). Conceição reconheceu que a ausência do iraniano obrigará a alterações na dinâmica da equipa e quiçá, no sistema de jogo.



«A ausência de um é o momento para outro aparecer, ter minutos e protagonismo. Construímos o plantel no início da época já a precaver lesões ou as ausências para os jogos das seleções. Temos de arranjar soluções: jogando com três médios ou com os alas mais por dentro em função da ausência do Taremi», explicou.



«Se queremos explorar o espaço nas costas da linha média adversária, alguém que jogue bem em apoio... podemos modificar um bocadinho, mas nunca a ideia de jogo. Os alas podem estar mais por dentro e os avançados mais por fora. A ausência de um titular leva sempre a um ou outro ajuste», acrescentou.



