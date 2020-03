O FC Porto visita o Santa Clara na ressaca europeia e Sérgio Conceição lembra que os açorianos atravessam um bom momento - «quatro vitórias nos últimos cinco jogos» - e são uma equipa «regular e organizada».



A fraca qualidade do relvado pode ser outro obstáculo, mas o treinador do FC Porto não quer saber de desculpas. Sérgio só quer ganhar.



«Jogo difícil contra uma equipa que não tem sido muito falada. Tem mais dois pontos do que no ano passado e é muito regular. É uma equipa bem organizada e não sofre muitos golos. Ganhou quatro dos últimos cinco jogos e está num bom momento», afirmou em conferência de imprensa.



«Vamos ver como estará o relvado. Penso que foi considerado o pior da Liga. Bom relvado, mau relvado, espero que se possa praticar futebol. Temos de ultrapassar essas barreiras e ganhar o jogo, não pode haver qualquer tipo de desculpa.»



Sobre a saída da Liga Europa, Sérgio assumiu «tristeza e frustração».



«Ninguém gosta de perder. Saímos tristes e frustrados de um objetivo nosso. Não foi possível, temos de nos focar na Liga e na Taça de Portugal. Vamos olhar para a frente e perceber o jogo de segunda-feira, o último numa sequência de um ciclo com muitos jogos e pouca recuperação.»



Nos Açores, o FC Porto não terá Luis Díaz por lesão. O colombiano contraiu um problema muscular contra o Bayer. Para o lugar de Díaz, é provável que avance Nakajima. «Nakajima faz parte do plantel e é uma solução para o jogo nos Açores», referiu Conceição.