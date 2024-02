Mikel Arteta mostrou-se insatisfeito após a derrota no Dragão e, na conferência de imprensa, acusou o FC Porto de apresentar um bloco baixo e ser uma equipa que pouco quis jogar.

O técnico do Arsenal não ficou sem resposta de Sérgio Conceição, que apareceu depois na sala de imprensa do Dragão para rebater. «É uma opinião. Eles quiseram jogar, nós quisemos ganhar», começou por dizer o treinador portista, explicando mais à frente.

«O Arteta é da escola do Guardiola, que é o treinador mais titulado do mundo. Acham que a melhor forma de ganhar aos adversários é ter mais posse de bola, mas isso depende da equipa e dos intérpretes que se tem. Tivemos 40%-60% de posse de bola, o que não é escândalo. Não me importava de ter 30%-70% e ganhar também. Tudo depende do que se faz com a bola dentro da estratégia definida para fazer golos», concluiu Conceição no rescaldo da vitória do FC Porto, por 1-0, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.