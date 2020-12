Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez este sábado a antevisão do jogo com o Tondela, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, e respondeu às críticas do técnico Pako Ayestarán em relação à postura dos dragões no encontro da Liga.

O técnico espanhol do Tondela disse que dava a impressão de que o banco do FC Porto queria «apitar o jogo» e afirmou que se tratou de «influenciar o árbitro.»

Sérgio Conceição respondeu então na conferência de imprensa deste sábado. «Se ele dissesse alguma coisa no fim do jogo, até faria sentido, mesmo não sendo verdade, agora acho que isto é uma forma grosseira de condicionar os árbitros e que, pelos vistos, está bem em voga em treinadores espanhóis».

O treinador portista recordava as palavras de Pep Guardiola, aquando do jogo dos dragões com o Manchester City para a Champions League. «Um é catalão, o outro é basco, mas são os dois espanhóis, e nos últimos tempos temos defrontado treinadores espanhóis que parece que têm essa característica», disse Sérgio Conceição.