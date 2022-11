O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da SportTV após o empate frente ao Mafra (2-2), em jogo da Taça da Liga:

«O que disse aos meus jogadores é que não podemos oferecer 45 minutos ao adversário, faltou-nos alguma agressividade. Quando é assim, mesmo com uma equipa de escalão inferior acaba-se a sofrer dois golos. Na segunda parte podíamos ter feito mais golos. Depois é tudo o que é o futebol português.

Sou expulso em Mafra por meter uma bola para fora, hoje viu-se como foi, o comportamento do banco do Mafra. O Ricardo Sousa [treinador do Mafra] não honrou o nome da família, o pai e o filho, deu um encontrão ao Wendell. Houve perdas de tempo e quando assim o árbitro tem de dar 14, 15, 16 minutos.

[O que leva da sua equipa hoje?] Levo algumas situações positivas, outras negativas. Notou-se alguma falta de ritmo em alguns jogadores, mas isso não é desculpa, eles têm de estar sempre preparados. Acredito que esse entrosamento não seja perfeito, isso é natural, mas temos de pêr outras coisas no jogo. Depois fomos a equipa que sempre fomos. Temos dois jogos para corrigir a situação.

Podemos apresentar todos os contextos para o que aconteceu, mas não há. Mas nós s´p dependemos de nós e hoje não fizemos muitas coisas, principalmente na primeira parte. A segunda parte foi boa, os jogadores foram à procura do orgulho.»

Mais tarde, na conferência de imprensa, Conceição também deixou críticas a José Sousa, primo de Ricardo Sousa e atual comentador na SportTV. «Ele tem que ter respeito pelo Sérgio Conceição, pela carreira, tem que ter respeito por aquilo que eu sou e não comentar como lhe convém», referiu o técnico.