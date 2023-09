Sérgio Conceição voltou a falar aos jornalistas 37 dias depois e abordou as críticas do presidente da Câmara Municipal do Porto e membro do Conselho Superior do FC Porto, Rui Moreira, que apelidou o técnico dos dragões de «treinador falhado».

«Isso é falar do futebol e não de futebol, como eu gosto, mas não quero fugir a nada e há temas periféricos que são do interesse nacional, pelos vistos. Não vou fugir de nada», começou por dizer no Olival.

«Ao presidente da Câmara, pelo respeito que a cidade que ele preside, uma cidade a que tanto devo e gosto, acho que não devo responder. Ao vice presidente do Conselho Superior, acho que há pessoas adequadas para o efeito, nomeadamente o nosso presidente e o presidente do Conselho Superior, Lourenço Pinto. Ao adepto, e há muitos que terão melhor opinião, crítica mais ou menos agressiva… como ele teve protagonismo e falou em público, vou responder em público», prosseguiu.

«A forma, o conteúdo, acho mau e enganador. O meu passado é indelével, não se pode apagar. São 10 títulos, dos últimos sete, ganhei – equipa técnica, jogadores e clube – cinco. Nestes seis anos, entre receitas e gastos, tivemos um saldo positivo de mais de 600 milhões de euros. Estamos sujeitos à crítica, é normal, mas os verdadeiros adeptos do FC Porto, os verdadeiros adeptos, não os pseudo-adeptos, têm de perceber que estamos num ano difícil, passamos anos com fair-play financeiro e foi difícil sair dessa situação com sucesso desportivo. Esse fair-play financeiro privou-nos de segurar os melhores jogadores e de nos reforçarmos como quereríamos. Os adeptos têm de ser inteligentes para perceber que, num ano eleitoral, há muita gente a querer posicionar-se. A minha mensagem vai ao adepto, aquele que sofre, que espera horas por um autógrafo dos jogadores, que acompanha a equipa para todo o lado à chuva, sol e vento. Temos de estar unidos, se não estivermos, vai ser mais difícil. Quando vejo um adepto criticar e com o conteúdo que foi, possivelmente não gostará desta grande instituição que é o FC Porto», concluiu.

O treinador foi convidado a comentar a expulsão na Supertaça Cândido de Oliveira contra o Benfica, dando a sua versão dos factos.



«Fui expulso, já passou. Fui castigado por isso. O importante é o Estrela da Amadora. Recusa em sair? Houve uma situação d possível não falta, mas que o árbitro entendeu ser falta, e o banco todo levantou-se. A ordem de expulsão foi dada a 20 ou 30 metros, não sabia para quem era. Depois explicaram-me que era para mim», disse.