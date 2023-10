Sérgio Conceição saiu em defesa de Zé Pedro e deixou rasgados elogios ao defesa-central do FC Porto, que estava na equipa B, mas aproveitou as lesões para ser chamado à equipa principal dos dragões.

«Fui ver duas ou três vezes o Estrela da Amadora porque o meu filho [Sérgio] jogava nessa equipa e gostei muito do jovem. Não conhecia o percurso dele e informei-me um bocadinho. Achei que devia falar com o [António] Folha e que seria um central interessante, já com alguma experiência e que daria alguma estabilidade na equipa B. Queremos sempre potenciar ao máximo alguns jovens que vêm da formação e que vêm com alguns vícios para o futebol, quando transitam para o futebol de alta competição», começou por dizer o técnico portista, que ligou para o Canal 11 e entrou em direto para participar na conversa sobre Zé Pedro.

Conceição enalteceu ainda as qualidades do jogador de 26 anos, que entrou no decorrer do Clássico e foi titular diante do Portimonense, na sequência da expulsão de Fábio Cardoso na Luz.

«Achei que o Zé Pedro tinha características interessantes, é um jogador rápido. No último jogo, fez quase 33km/h, neste momento é o jogador mais rápido que temos ali [na defesa]. É extremamente inteligente em toda a articulação defensiva e alinhamento defensivo que é necessário trabalhar e temos de dar mérito ao Folha que deu continuidade àquilo que ele já tinha e melhorou outros que ele necessitava melhorar», frisou, antes de explicar a aposta no jogador.

«Neste momento, é central da equipa principal, porque decidi, em sintonia com o presidente, emprestar o João Marcelo para ganhar mais minutos a competir e ter o Zé Pedro como quinto central. Tudo o que ele tem feito não é mérito meu, é do Folha e dele. Neste momento, é um jogador que nos dá garantias de entrar para um jogo estar completamente tranquilo e descansado em relação àquilo que é um central que eu acho que tem potencial enorme. E tem uma coisa que gosto. Ele e a família vivem o FC Porto de forma incrível. É mais uma coisa que faz com que o Zé Pedro tenha sucesso», vincou.

Conceição também explicou que pediu ao central que não arriscasse o passe interior diante do Portimonense, por ser «uma equipa curta e que tem um corredor central muito povoado». «Não foi por demérito ou falta de confiança dele, mas por indicação do treinador.»

«Não estou aqui a salvar a pele ao Zé Pedro, mas foram indicações minhas para que não jogasse dentro do bloco adversário, mas sim na largura e profundidade», acrescentou.

O técnico do FC Porto considerou ainda que o central tem margem de progressão.

«Até eu tenho. Evoluo todos os dias. Os jogadores sabem que comigo dormem mal, passam os dias a tentar e querer evoluir. Isso é importante. O Zé Pedro é extremamente habilidoso, joga bem curto, longo, bate bem livres…. Tem coisas a melhorar, faz parte da nova geração, por vezes é um bocadinho "sono". Tem de dormir com um olho aberto e outro fechado», concluiu.