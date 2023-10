A SAD do FC Porto apresentou na última semana um prejuízo de 47,6 milhões de euros e Sérgio Conceição foi solicitado a comentar o tema na conferência de imprensa deste início de tarde, no Olival, em que fez a antevisão do jogo frente ao Vilar de Perdizes, para a Taça de Portugal.

Perguntado sobre a necessidade do clube em vender algum jogador já no mercado de inverno, o técnico dos dragões foi diplomático na resposta.

«O meu papel é equilibrar o plantel, não o equilíbrio financeiro. Não sou diretor ou gestor financeiro. A minha conversa com o presidente é diária», começou por dizer Conceição, acrescentando: «Até janeiro ainda falta algum tempo. Sou empregado do clube e cabe-me equilibrar as nossas soluções para as diferentes posições. Esse tem sido o meu papel e, modéstia à parte, tem sido bem feito. Os adeptos querem isso: vitórias e títulos.»

O FC Porto defronta o Vilar de Perdizes, em Chaves, esta sexta-feira, às 20h45. Pode acompanhar o jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal AO MINUTO no Maisfutebol.