O FC Porto já perdeu 17 pontos na presente edição da Liga, mas lidera a prova com três pontos de vantagem sobre o Benfica. Questionado se a equipa sentia que já não podia escorregar mais, para não deixar fugir o título, Sérgio Conceição frisa que é essa a sua mentalidade desde sempre.

«Isso de sentir que não podemos falhar... é desde que sou gente. Sou uma pessoa determinada, ambiciosa, e quero sempre fazer mais melhor. E aqui no FC Porto aprendi que todos os desafios são oportunidades para acertar», refere o técnico.

Sérgio Conceição foi também questionado sobre uma suposta narrativa do Benfica de sentimento de título perdido, mas desvaloriza: «Não podemos controlar os pensamentos dos outros, nem os comportamentos dos outros. Controlamos aquilo que fazemos na nossa casa.»

O Paços de Ferreira-FC Porto joga-se a partir das 21h15 de segunda-feira, no Estádio Capital do Móvel. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.