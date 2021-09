Sérgio Conceição fez esta terça-feira a antevisão do jogo com o Atlético de Madrid, da Liga dos Campeões, que marca o reencontro com Simeone, antigo companheiro de equipa na Lazio, e foi desafiado a fazer uma comparação entre ambos.

«Ambos representamos clubes de gente muito apaixonada, representamos clubes que no seu ADN tem muito que ver com o que é a nossa personalidade, depois temos as nossas diferenças», começou por dizer.

«Na dinâmica de jogo podem escrever que as equipas são aguerridas, com muita determinação e ambição, mas quem não tiver isso hoje no futebol, ou tem uma equipa supertalentosa e consegue com outros argumentos chegar à vitória, e, mesmo assim, normalmente esses argumentos são necessários para se ganhar jogos», apontou o treinador do FC Porto.

«Alguns traços de personalidade têm a ver com aquele grupo de que fizemos parte na Lazio. Um grupo difícil de lidar e de liderar para o treinador na altura, porque era tudo gente com carácter muito forte. Não foi um ano de beijinhos, mas de muita luta para agarrar o lugar na equipa. Foi um ano muito bom em que conseguimos dar o segundo título à Lazio, mas isso faz parte do passado», frisou.

«Somos dois treinadores com muita vontade de ganhar o jogo de amanhã e é nisso que estamos focados. Eu estou, e conhecendo o Diego, ele também está.»