Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa após a eliminação do FC Porto frente ao Inter nos oitavos de final da Liga dos Campeões:

«Pepê dava-nos a liberdade de ser um ala quando tínhamos bola, porque caía o Eustaquio na meia direita. É repetitivo aquilo que o Inter faz. Ou jogo direto nos avançados, e metemos o Marko entre os centrais, e não criaram praticamente nada. Em posse estávamos sempre equilibrados também. Duas ou três vezes eles saíram com perigo, mas depois anulámos essa vantagem na transição defesa-ataque. Mas fomos muito superiores, mas depois vamos ver quem passou e foi o Inter.

«Esta incapacidade que nós temos jogadores que num momento ou outro metem a bola dentro da baliza. O que vou dizer ao Danny Namaso, que faz um trabalho excelente dentro da área e depois cruza com três centrais de 1,90m? Ou ao André Franco quer cruzar com três centrais de um 1,90 m, quando que podia vir para dentro e chutar?

Fizeram um trabalho fantástico, mas para esse tal traquejo é preciso tempo. E aqui tempo não há. Aqui tem de se ganhar hoje e domingo. Se não ganharmos, o culpado é sempre o mesmo.»

«Esperava mais do Inter, com a qualidade individual que tem. O Simone Inzaghi tem feito um bom trabalho, já ganhou alguns títulos. O Inter é uma equipa cheia de qualidade individual. Mas nós fomos muito superiores com as armas que temos.»

[Antijogo do Inter] «Não esperava desde o início do jogo. Em Milão não houve isso. Aqui foi o que aconteceu. Esperava mais riqueza no jogo da parte do Inter, mas também foi muito culpa nossa. Condicionámos o Inter com bola, limitámos o processo ofensivo. Sobre perder tempo, só o Inzaghi poderá dizer. Aproveito para dar um recado: os nossos apanha bolas não podem estar sentados aos 85 minutos e serem os nossos jogadores é que têm de ir apanhar a bola. Se tenho de tratar disso, também farei isso no futuro.