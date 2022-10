Mehdi Taremi fez as assistências para os dois golos do FC Porto na vitória frente ao Bayer Leverkusen, por 2-0, e até chegou a introduzir a bola na baliza, embora o golo tenha sido anulado.

No final, após mais uma exibição de luxo do avançado iraniano, Sérgio Conceição não deixou de salientar o seu papel na conferência de imprensa pós-jogo.

«Não gosto de individualizar, mas tenho de olhar para o momento do Mehdi e perceber que, perante tudo o que se passa à volta dele, é preciso uma maturidade acima da média e ser um homem com uma personalidade e um carácter forte. A prova disso são estes dois jogos. Foi o melhor em campo contra o Sp. Braga e hoje foi preponderante, porque fez várias posições, sempre com um rendimento fantástico. É um jogador extremamente inteligente. Ele sabe separar a vida pessoal e tudo o que anda à volta dele do foco no treino e no jogo. Isso tenho de louvar», destacou o treinador do FC Porto.