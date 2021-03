A eliminação da Taça de Portugal foi um tema muito abordado na conferência de imprensa de Sérgio Conceição desta sexta-feira, de antevisão do jogo da Liga com o Gil Vicente, e, apesar de admitir que o jogo com o Sp. Braga «foi muito mau», também olhou para as «coisas positivas» da equipa na competição.

«Sem querer puxar dos galões, deixo isso para os analistas e para quem comentar nas redes sociais, mas a verdade é que nestes quase quatro anos temos 26 jogos realizados na Taça de Portugal e alcançámos 24 vitórias. Tivémos duas meias-finais e duas finais, o que foi melhor do que nos seis anos anteriores a mim, em que atingiram uma final e uma meia-final», começou por dizer o treinador.

«Não podemos dizer que estava tudo bem, porque não estava. E não está tudo mal também. É preciso refletir e trabalhar em cima dos erros individuais e coletivos da equipa e olhar para o próximo jogo e fazer bem melhor do que fizemos anteriormente. Também vos digo, é difícil não fazer melhor do que o que fizemos com o Sp. Braga», frisou Sérgio Conceição.

«Eu, como treinador, assumirei sempre a responsabilidade quando as coisas não correrem bem. Sou assim por natureza, estou habituado. Não podemos esquecer o que estes jogadores já fizeram há bem pouco tempo e muitos deles nos últimos quatro anos comigo e puxar só pela eliminação da Taça», apontou o técnico.

«Custou-me muito ser eliminado da Taça de Portugal, não gosto de perder nem a feijões, imaginem falha uma presença na Taçda de Portugal, prova pela qual tenho tanto carinho... mas seja Taça de Portugal, Taça da Liga, seja taça de barro... eu gosto de ganhar. Nos meus anos aqui, na Taça da Liga estivemos sempe na Final Four. Somos muito competitivos mas, às vezes, há coisas que não nos corre bem», disse ainda Sérgio Conceição, frisando: «E não podemos esquecer o mérito e qualidade apresentada pelo Sp. Braga. Aquilo que nós não fizemos é também uma vitória merecida do Sp. Braga.»