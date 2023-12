Na antevisão ao jogo com o Desportivo de Chaves, Sérgio Conceição voltou a abordar a importância de Mehdi Taremi no FC Porto. O técnico dos dragões explicou que já trabalha a pensar na ausência do avançado, que vai estar ao serviço do Irão na Taça Asiática, em janeiro.

«Quando falei que o Taremi não é só o golo que faz, é por tudo o que dá à equipa com e sem bola. É extremamente inteligente na ocupação do espaço, cria situações para a equipa que não são tão visíveis para o adepto porque não foi ele que fez o golo ou a assistência. Mas faz outro tipo de trabalho importante», começou por dizer.

«Olho para o Taremi que é importante na equipa e para uma ausência que vamos ter, a dele e do Zaidu [na CAN]. Cabe-me encontrar soluções e variantes no jogo. Já as trabalhámos, depende da estratégia para o jogo. Poderão encontrar algo diferente amanhã [sexta-feira] com o Desp. Chaves, por exemplo. Faz parte do nosso trabalho, percebendo que vamos ficar sem dois jogadores que têm tido muito minutos», completou.

Conceição mostrou-se ainda «desconfiado» do mau momento da equipa flaviense, última classificada da Liga.

«Fico sempre desconfiado com as equipas que estão em dificuldades. Lembro-me de receber o Farense e o Estoril que estavam em dificuldades... O Desp. Chaves é uma equipa muito bem apetrechada de jogadores com qualidade. Noutras épocas foi quase um Desp. Chaves europeu. Cada jogo tem a sua história e amanhã [sexta-feira] vamos ter um jogo difícil. Queremos acabar o ano com uma vitória», frisou.

O treinador do FC Porto alertou ainda para a questão do «foco e concentração» que as equipas têm quando visitam o Estádio do Dragão.

«Os jogadores ficam sempre [motivados] - não devia ser assim mas é - perante um estádio com 50 mil pessoas. Uma equipa que luta por objetivos diferentes está super motivada. Com isso, vem o brilho no olhar que queremos que os atletas tenham sempre. As coisas tornam-se mais difíceis. No último jogo da Taça da Liga, mesmo contra 10, tivemos algumas dificuldades. As equipas estão bem organizadas, super motivadas para não sofrer. Temos de estar atentos a isso e ao Hector Hernández, Jô e Sanca na frente. Os jogadores têm a sua qualidade e vão aproveitar momentos para nos atacar», observou.

O FC Porto recebe o Desp. Chaves esta sexta-feira, em jogo da 15.ª jornada da Liga, marcado para as 20h45.