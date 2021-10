Sérgio Conceição saiu em defesa de Mehdi Taremi, na sequência da expulsão do avançado iraniano na última jornada da Liga, por alegada simulação na área adversária no final do jogo frente ao Paços de Ferreira.

«O Taremi é um jogador super-honesto com a profissão, com os colegas, com os adversários, com os árbitros. Em todos os jogos pede desculpa», afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Tondela, acrescentando que há uma tentativa de criar uma imagem negativa criada à volta do jogador:

«Criaram uma imagem dele de má-fé e pior que isso – não posso dizer uma asneira… – é ir toda a gente atrás, como alguns animais. O que me espanta, não só nesse lance, é que o árbitro pode ser induzido em erro, mas tem câmaras, tem quem o pode ajudar, não compreendo. [...] Podemos colar rótulos e selos e depois vão todos atrás, isso é o mais grave, fico triste. Repito, o Taremi é extremamente honesto. Depois entra na área, sofre um toque, é uma questão de avaliar. Do que conheço dele, e passamos muito tempo juntos, ele é um colega positivo, honesto, sincero, e é um adversário com as mesmas características. Há selos que são colocados de forma que não é merecida. É o caso.»

O Tondela-FC Porto joga-se no Estádio João Cardoso, às 18 horas de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.