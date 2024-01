O FC Porto só conseguiu vencer o Farense, na primeira volta, com um golo para lá dos 90 minutos e os dragões vão ao São Luís, na 19.ª jornada da Liga, sob aviso. Na antevisão à partida, Sérgio Conceição alertou que os portistas vão defrontar uma equipa «equilibrada», num terreno «tradicionalmente difícil».

Ainda assim, a conferência de imprensa do técnico dos azuis e brancos centrou-se no bom momento de forma da equipa que, depois do empate no Bessa, soma três triunfos, com 11 golos marcados e nenhum sofrido.

«Os dados dos últimos jogos são bons, mas, se não continuarmos, entramos outra vez no tema da consistência. Tem a ver com os resultados, que ultimamente têm sido associados a boas exibições. O espírito no grupo é fantástico, muito unido, cada vez mais a conhecerem-se melhor uns aos outros, dentro e fora do campo. Isso deixa-me satisfeito, como treinador», frisou.

«Está também ligado à forma como estamos mais consistentes no processo defensivo. Percebemos que somos uma equipa muito perigosa quando temos a possibilidade de recuperar a bola alta. Por vezes, temos de, dentro da nossa dinâmica em posse, sobretudo nas provas internas, estar atentos àquilo que os adversários têm explorado na nossa equipa, com o espaço que damos nas costas. Houve um trabalho dos jogadores muito interessante nesse sentido e da equipa técnica também, para sermos uma equipa mais sólida em todos os momentos do jogo», disse ainda.

Conceição notou também que «há um conhecimento maior da parte dos jogadores» quanto àquilo que o técnico quer para a equipa. «Houve, claramente, um ajuste, em termos de estrutura. Depois, foi os jogadores interiorizarem o que queremos. O futebol é muito simples: há uma baliza para atacar e outra para defender. Quando a equipa tem essa consciência e equilíbrio, estamos mais perto de ganhar.»

O treinador do FC Porto recusou ainda a ideia de que os ajustes que imprimiu na equipa causem mais desgaste nos jogadores da frente de ataque, nomeadamente Evanilson e Francisco Conceição.

«Eles têm de ter entrega da mesma forma, independentemente de jogarmos em 4-5-1 ou 4-3-3, ou o que for. O que se pede a toda a equipa, é básico o que vou dizer, é que a equipa ataque toda e defenda toda. Não acho que tenham um trabalho extra. No meu primeiro ano, em 4-4-2, com Marega e Tiquinho ou Aboubakar, eles trabalhavam imenso e saíam cansados dos jogos. Quando era jogador também saía cansado, chegava a casa e era difícil… ir à casa de banho. Sentar à mesa para jantar era difícil porque me doía tudo. Faz parte da dedicação e ambição do jogador. Depois, há jogadores diferentes. O Francisco e o Evanilson são jogadores com ações de sprint e intensidade alta, pode-se notar mais no final do jogo, é por isso que temos os reforços no banco, que dão uma ajuda interessante e têm sido muito competentes quando entram», destacou.

Eustáquio e Marko Grujic, que não treinaram na véspera, são dúvida para a deslocação a Faro. «Estiveram com gripe durante a semana. Vamos decidir se vamos levá-los ou não.»

O FC Porto visita o Farense este domingo, pelas 18h00, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.