Presidente do FC Porto, Pinto da Costa elogiou novamente Sérgio Conceição, técnico dos dragões, na véspera do jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Inter de Milão.

Em declarações à Gazzetta dello Sport, o dirigente defendeu que o técnico portista tem qualidade para treinar em qualquer lugar, mas lembrou que «já está no clube certo».

«Conceição tem competência e paixão pelo trabalho. É um dos melhores treinadores do futebol europeu e não sou eu que o digo, são os resultados. Tem qualidades para treinar em qualquer lugar, mas já está no clube certo e espero que continue», afirmou.

De resto, Pinto da Costa foi ainda questionado sobre os clubes italianos que foram comprados por investidores, e afastou essa hipótese no caso do FC Porto.

«O nosso caso é diferente. O FC Porto pertence aos sócios e está organizado de modo a estar a salvo de qualquer investidor. Cada país tem o seu modelo, não estou a dizer que um é melhor do que o outro, mas o nosso será sempre baseado na pertença aos sócios.»

O presidente do FC Porto falou ainda sobre o duelo com o Inter de Milão, depois da derrota na primeira mão por 1-0: «Os jogos com italianos são sempre emocionantes por serem competitivos e incertos, nestes oitavos de final não é diferente. Ganhamos e perdemos, mas o importante é que vamos continuar a desafiá-los novamente na Europa porque somos ambiciosos.»