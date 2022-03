Declarações de Sérgio Conceição, na conferência de imprensa no Dragão, após a derrota do FC Porto diante do Lyon, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa:

«Claro que isto ainda não terminou. Estamos a meio da eliminatória contra uma equipa difícil. O Aouar que é internacional francês entrou no segundo tempo, só para vermos a qualidade da equipa do Lyon. Foi um jogo muito equilibrado. Houve três ou quatro oportunidades para o Lyon e quatro ou cinco para nós. Houve situações em que podíamos ter feito golos e não fizemos. Não estivemos tão pressionantes no processo defensivo. Recuperávamos a bola numa zona mais baixa do que o que estamos habituados e tínhamos mais terreno para percorrer para chegar à baliza adversária. No último terço faltou discernimento. Temos menos dois dias de descanso do que o adversário. Não é desculpa, é um facto. Também digo aos jogadores que correr cansa. Passou por aí alguma ineficácia ofensiva nossa, mas a eliminatória está a meio.»

[Sobre a saída de Pepe e debilidades defensivas do Lyon] «O Rúben Semedo já tinha feito dois jogos pela equipa B. Em relação às debilidades defensivas do Lyon não sou eu que o digo, é em França que dizem. Todas as equipas têm. Nós também temos as nossas. Em Paços de Ferreira cometemos dois erros graves que deram golos para o adversário. Hoje tivemos mais dificuldades do que o normal. Passaram nem 72 horas do último jogo, os jogadores foram praticamente os mesmos, excetuando o Zaidu. Algumas coisas se passaram para que nós não fôssemos tão eficazes em termos ofensivos.»

[Mudança de 4-3-3 para 4-4-2 ao intervalo] «O Uribe não precisava de estar na linha dos centrais, porque o Paquetá descolava muito. Precisávamos que o Otávio e o Vitinha estivessem sem bola um bocadinho mais altos. O que aconteceu é que não controlámos o espaço entrelinhas e não soltámos os laterais. Com o 4-4-2 no início da segunda parte dificultámos a ação do adversário. Depois, com algum desgaste, caímos um bocado no jogo.»