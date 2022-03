Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Tondela, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, lembrou as críticas feitas à equipa após a derrota frente ao Lyon para afirmar que não pode apontar fragilidades ao adversário.

«O Tondela é sempre difícil, no ano passado criou-nos alguns problemas aqui no Dragão. Cabe-nos a nós preparar este jogo e apresentar a melhor equipa para ganhar», começou por dizer na conferência de imprensa desta tarde no Olival.

«Agora só tenho de dizer coisas boas, porque se digo coisas menos boas dizem que facilitamos. Tenho de dizer 'top' dos adversários e que são as equipas mais fortes do mundo. Porque se eu disser que o adversário tem algumas fragilidades defensivas, depois dizem que eu facilito ou que passei mal a mensagem ao balneário, como se eu fosse um treinador desse género. Isto indo ao encontro da maior parte dos comentários do último jogo que fizemos [Lyon]», acrescentou, referindo que o Tondela é uma equipa a precisar de pontos.

«Essas equipas ficam com menos margem. Não é só o Tondela. Nós na vida quando estamos em dificuldades vamos buscar às vezes força onde pensamos que não temos e ultrapassamos limites de superação. Para além disso, das equipas que estão nessa situação [a lutar pela manutenção], o Tondela é uma das que faz mais golos», sublinhou Conceição.

O FC Porto recebe o Tondela este domingo, a partir das 18 horas. Siga este jogo da 26.ª jornada da Liga AO MINUTO no Maisfutebol.