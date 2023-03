Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview à Sport Tv, após o empate a zero em casa do Sporting de Braga, na 25.ª jornada da Liga:

«[Quando faz duas substituições antes do intervalo é sinal que abordagem ao jogo ficou longe do que desejava?] Não ficou longe, o treinador está [cá]para mudar, seja aos 10, aos 15 ou 90 minutos. Aquilo que foi preparado foi muito semelhante ao que fizemos em casa e onde ganhámos 4-1. O Otávio a jogar na direita mas, no processo defensivo, por dentro, porque sabíamos que o Sp. Braga explora muito o espaço no corredor central, entre linhas, com o Evanilson descaído sobre a direita a compensar o Otávio, com o Mehdi [Taremi] mais sobre a esquerda e a linha defensiva normal.

Muito semelhante em termos defensivos. Ofensivamente, tínhamos de descobrir o espaço onde ferir o Sp. Braga. Foi um jogo difícil para as duas equipas. Neste momento, para aquilo que criámos, somos muito pouco eficazes. Uma equipa grande, com as oportunidades que criámos nos últimos dois jogos, não pode ficar a zero, não faz parte. O golo está caro.

[Tem a ver com a confiança?] Não. Faltam nove jogos no campeonato, esses nove jogos tínhamos de os ganhar e disputar na mesma. A confiança é trabalho, vem no dia a dia, na forma como trabalhamos, como somos sérios e dedicados. Depois, falhar um golo em frente à baliza, pode acontecer. Aquilo que peço aos atletas, muitas vezes, é alguma serenidade de espírito, porque há algumas situações que são incrivelmente más no sentido da definição. Lembro-me de situações no último terço em que podemos definir de forma fácil sem oposição e falhámos. [Temos de] interpretar o jogo de uma forma inteligente e intensa, muito metidos no jogo, mas de forma inteligente e, por vezes, isso não acontece.

É uma equipa, como tenho dito, que não está em evolução – porque a época está quase a acabar – mas temos de trabalhar em cima de algumas coisas que não temos feito, mas penso que hoje ficou demonstrado que somos e continuámos a ser uma equipa muito competitiva. As ocasiões mais flagrantes foram nossas e, se saíssemos daqui com uma vitória, acharia que era justa, assim como, se o Sp. Braga marcasse na parte final… é futebol. Foi um bom jogo entre duas boas equipas, temos de continuar com o trabalho, naquilo que somos nós como equipa e clube.

[No final, vários jogadores ficaram caídos no relvado e cumprimentou um a um. A equipa deixou tudo no relvado?] Sim, deixou tudo no relvado. Faltou essa clarividência, mais maturidade competitiva em alguns momentos do jogo, ou seja, perceber que representamos o FC Porto e, nestes ambientes, jogos difíceis contra boas equipas, é preciso um bocadinho mais de cada um nesse sentido. Não é de um momento para o outro que se mudam mentalidades e que os jogadores evoluem nesse sentido. Não tem a ver com a distância percorrida pelos jogadores, a forma abnegada como estão no jogo, a forma como disputam cada duelo, mas depois é preciso algo mais estando no FC Porto. É isso que faz parte do nosso trabalho e vamos certamente evoluir, mas sabemos que cada ponto que se perde agora, mais neste último terço do campeonato, pode ser decisivo. Mas há momentos e fases assim. Tivemos sete ou oito ocasiões claras nestes últimos dois jogos e não fizemos golos. Ficámos mais distantes do líder do campeonato e fomos eliminados da Liga dos Campeões. É olhar para isto, perceber o que temos de fazer, continuar a trabalhar da mesma forma e melhorar o que temos a melhorar.

[10 pontos com nove jornadas. Título está entregue?] Nesta casa, neste clube, e eu estou aqui há alguns anos como treinador, tive alguns como jogador, praticamente iniciei a minha carreira de futebolista aqui, e nunca, mas nunca se atira a toalha ao chão. Olhamos sempre os adversários de frente, estamos longe, é verdade, mas temos nove finais para disputar e em maio fazem-se as contas.

Sempre de cabeça erguida, com o máximo empenho e dedicação, assim espero que toda a gente continue. Não venham com mensagens para dentro e para fora, é para toda a gente: para quem ama o FC Porto e para quem trabalha dentro do FC Porto. Toda a gente no mesmo sentido e, depois, em maio, sentamo-nos, vemos as contas, o que fizemos de bom e menos bom, e qual o planeamento para a próxima época.»