Sérgio Conceição anunciou, esta terça-feira, que já não é treinador do FC Porto.

Em comunicado, o antigo técnico dos azuis e brancos diz estar desiludido e desgastado com a «quebra de confiança» de um elemento da sua equipa técnica. Apesar disso, deixa claro que a «traição de outros» não coloca em causa quaisquer valores e sai com a dignidade com que entrou no clube.

No seguimento, acrescenta que em breve virá a público esclarecer aquilo que diz ser «a verdade dos factos», que inclui a renovação de contrato com o FC Porto, não só a de Sérgio Conceição, mas também a da restante equipa técnica.

Além disso, realça a lealdade que sempre teve para com o clube e deixa claro que não aceitou ser treinador do FC Porto por dinheiro, logo também não quer que a saída seja acompanhada por qualquer valor monetário.

Com o sentimento de «dever cumprido», o técnico deixa os dragões ao fim de sete anos, com 11 títulos conquistados (três campeonatos, quatro Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga).

Leia o comunicado na íntegra:

Hoje comuniquei a rescisão do contrato assinado com Futebol Clube do Porto - Futebol SAD a 25 de Abril deste ano, nas condições sempre anunciadas. Fechou-se com sucesso um período de 7 anos e de 11 títulos, de grandes feitos desportivos na vida do nosso clube.

Os acontecimentos recentes, nomeadamente a quebra de confiança num elemento da minha equipa técnica, a ingerência na integridade e coesão da mesma sem o meu conhecimento, deixam-me desgastado e desiludido. Sempre me regi pela frontalidade e pela lealdade.

Em breve virei a público contar a verdade dos factos, incluindo os seguintes pontos:

- A renovação de 25 de Abril, na qual fiz questão de incluir a clausula que hoje permite sair do FC Porto, sem qualquer encargo para o clube. Foi esse o compromisso que assumi com o Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, mas sobretudo com os sócios do Futebol Clube do Porto;

- A renovação com a restante equipa técnica, que já foi comentada pelos mesmos e que seguiu os timings comuns destes processos;

- A demora neste processo, que esbarrou numa renitência em pôr em prática, com quem durante anos manteve o clube na hegemonia do futebol português, um discurso de integridade e transparência legitimado pelos sócios;

Foi sempre a lealdade para com este clube que me prendeu aqui. Foi também por essa mesma lealdade para com as pessoas que me acompanham aqui há mais de 30 anos e pelos sócios do Futebol Clube do Porto, que hoje tomo este passo.

Não será uma quebra de valores e traição de outros que me farão pôr em causa os meus próprios valores e a minha palavra. Tal como prometi, saio do Futebol Clube do Porto com a mesma dignidade com que entrei. Não foi por dinheiro que vim para cá, e não é com dinheiro que quero sair.

Saio sim com o sentido de dever cumprido. São 17 títulos que deixo como contributo, desde o campeonato nacional de juniores em 1991/92, até à última Taça de Portugal.

Agradeço a cada um dos nossos adeptos o apoio que sinto na pele desde os meus 16 anos, quando o meu Pai me deixou à porta do Estádio das Antas.

Agradeço também à minha equipa técnica, a todo o staff de apoio no Olival e no Dragão. A todos os jogadores que permitiram-nos festejar tantos títulos nestes 7 anos.

E sobretudo à minha família, que me ajudou a carregar o peso de ser treinador do FC Porto nos últimos 7 anos.

Para sempre, um de vós.

Sérgio Conceição