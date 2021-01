Há dois anos, Sérgio Conceição deu o onze do Benfica na conferência de imprensa de antevisão do clássico.

Desta vez, o técnico do FC Porto foi desafiado a fazer o mesmo.

«Onze do Benfica? Até dava dois», começou por dizer. «Um jogador que não possa jogar e que seja importante na manobra da equipa faz com que talvez seja necessário mudar dois. O jogo é feito de relações. Há duas ou três possibilidades de jogar de forma diferente. Não é muito difícil [adivinhar o onze do Benfica], mas não o vou fazer desta vez.»

Sobre a própria equipa, Conceição salientou que é diferente «jogar com um lateral dentro do que tem sido Manafá ou jogar com um jogador mais posicional, dando outra dinâmica ao corredor direito», deixando na dúvida a utilização do jogador, que recentemente testou positivo à covid-19.

O FC Porto defronta o Benfica esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, pelas 21 horas, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga.