O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, apontou como difícil a presença do futebolista nigeriano Zaidu Sanusi no jogo da Taça da Liga, ante o Paços de Ferreira, após a contusão na perna esquerda, sofrida no jogo ante o Tondela, no domingo, para a Taça de Portugal.

«Em relação ao Pepe, está a evoluir bem. Em relação ao Zaidu, vamos ver, mas vai ser difícil estar apto para amanhã», afirmou Conceição, em conferência de imprensa, esta manhã, no Olival, na antevisão aos quartos-de-final da prova.

Questionado sobre se o jogo pode proporcionar a estreia do guardião Cláudio Ramos pelo FC Porto, ou se será Diogo Costa a manter a titularidade, Conceição não abriu o jogo.

«Obviamente não vou dizer quem joga, não faz parte do que eu sou como treinador. Excecionalmente, disse uma ou outra vez, talvez para dar moral a um ou outro jogador, mas normalmente não o faço e não vou dizer quem joga amanhã», notou.

O FC Porto-Paços de Ferreira joga-se a partir das 18h45 de quarta-feira, no Estádio do Dragão.