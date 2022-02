O Sporting chega ao Estádio do Dragão com seis pontos de desvantagem em relação ao FC Porto. Por isso, poderá apresentar uma postura mais ofensiva, em busca da vitória. Sérgio Conceição admite que o contexto será diferente, mas diz que não pode adivinhar a estratégia de Ruben Amorim para o jogo.

«Ainda hoje falei com o grupo sobre isso. Vi um Sporting extremamente agressivo no Estádio da Luz, com vontade enorme de ganhar o jogo, nos segundos iniciais com os jogadores a irem buscar a bola rapidamente à linha lateral para recomeçar rapidamente o jogo, como a dizer, ‘estamos aqui para ganhar’. Acredito que vai ser assim, porque tanto nós como o Sporting temos essa postura», disse o técnico do FC Porto.

Vários treinadores já vieram a público garantir que é fácil perceber a estratégia do Sporting, mas extremamente difícil contrariá-la. Sérgio Conceição lembra que até foi o primeiro a tocar nesse ponto.

«Acho que até fui o primeiro a dizer isso, que é fácil perceber a forma como o Sporting se comporta, mas se não formos competentes na forma como os temos de anular e como podemos criar dificuldades… vocês vêm os golos eu o sporting marca e não sofre. É sempre uma equipa muito sólida. Por vezes parece que o adversário chega ali facilmente ao último terço, mas depois defendem-se bem, com uma linha de cinco, e fica difícil entrar. Não é nada difícil perceber as dinâmicas do Sporting, mas se não formos inteligentes, podemos ter dificuldades», concluiu o treinador azul e branco.