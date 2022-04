Sérgio Conceição vai estar fora do banco na receção ao Santa Clara, depois de ter visto o quinto amarelo na última jornada, mas desvalorizou a ausência face à confiança na preparação para o jogo.

«É sempre importante estar no banco e os jogadores sentem isso, mas o trabalho é todo feito durante a semana, não há grande diferença entre estar ou não estar, não é por aí que se decide o jogo, até porque a comunicação é constante com a equipa técnica no banco. Não há diferença nessa comunicação, passar a mensagem, retificar algumas coisas ao intervalo. Vai ser tudo igual. Vivo sempre de uma forma apaixonada, da bancada, em casa ou no banco, sempre da mesma forma porque o trabalho de toda a gente está metido ali em 90 minutos. Sabem a minha forma de estar independentemente do sitio onde esteja», afirmou o técnico portista em conferência de imprensa.

Conceição confessou ainda que o FC Porto esteve em «comunicação constante com as diferentes seleções que os jogadores representam» e Zaidu já «melhorou». Já, Bruno Costa, ainda não está em condições ideais e é dúvida até à hora do jogo.

Fora das competições europeias, os dragões vão ter agora o calendário mais folgado e o treinador azul e branco admitiu que «é melhor ter semanas limpas, com microciclo de um jogo».

«Teoricamente, sem dúvida que há mais tempo para trabalhar e gostamos de o fazer em todos os momentos do jogo. Ter mais tempo é sempre melhor, até para alguns jogadores com alguma fadiga ou com pequenos toques recuperarem. O importante não é olhar para o fim mas para o que temos neste momento. É um bocado chavão do futebol, mas é mesmo assim. Se olharmos muito para a frente, acabamos por tropeçar em algo que está um metro à nossa frente e não vimos porque estávamos demasiados focados no final», alertou.

«O jogo de amanhã é o mais importante para não nos esquecermos de algo pelo caminho e chegamos ao fim com algum dissabor que não queremos», reforçou.

O FC Porto-Santa Clara encerra a 28.ª jornada da Liga. Pode acompanhar a partida desta segunda-feira, AO MINUTO no Maisfutebol, a partir das 20h15.