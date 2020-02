Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez nesta segunda-feira a antevisão do duelo com o Académico de Viseu, referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. As duas equipas defrontam-se na terça-feira, no Estádio Municipal do Fontelo, a partir das 20h45.

«É um jogo importante, uma meia-final da Taça contra uma equipa que tem feito um trajeto interessante no campeonato e muito interessante na taça. Salvo erro, é a quinta melhor defesa no campeonato e na Taça só sofreu um golo, contra equipas da mesma valia. Queremos fazer um bom jogo e ganhar. É um jogo importante, uma meia-final da Taça e damos valor a todas as competições, como tem acontecido desde que estou aqui. Esta é uma competição importante para nós», começou por dizer o técnico.

O FC Porto defronta o Académico de Viseu numa eliminatória a duas mãos, mas Sérgio Conceição garante que esse facto não altera a estratégia portista: «Em termos estratégicos não muda nada, olhamos para este jogo, observamos o estado dos jogadores e escolhemos os melhores para tentar ganhar o jogo. Olhamos única e exclusivamente para o jogo de amanhã.»

«Vimos de uma vitória em que foi pouco realçado o que de bom o FC Porto fez. Para a crítica, foi muito realçado o que de menos bom o Vitória de Setúbal fez, quando para mim o FC Porto fez uma grande exibição?, salientou Sérgio Conceição.

O treinador portista nem quer ouvir falar sobre o Benfica, próximo adversário na Liga, colocando todo o foco no duelo com o Académico de Viseu: «Era uma grande falta de respeito falar de outro jogo. O Académico é uma equipa histórica e é uma meia-final da Taça. Cada jogo é uma oportunidade para os jogadores demonstrarem que merecem estar no onze. Olhamos para o jogo dessa forma e os jogadores também.»



Tudo sobre o FC Porto