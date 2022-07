Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Aveiro, após a conquista da Supertaça ante o Tondela, com um triunfo por 3-0:

«Gostei do jogo, pela seriedade que tivemos. Entrámos a pensar que estávamos a defrontar a melhor equipa do mundo, com muito respeito e humildade pelo adversário. Eu disse na antevisão, era a base para este jogo. Entrámos de forma forte, criámos ocasiões de golo, fizemos dois golos, podíamos ter feito mais. O ritmo baixou um bocadinho na segunda parte, mas sempre com o jogo controlado. Fui ajustando a equipa, olhando ao que se estava a passar no campo. Os jogadores estão de parabéns, interpretaram na perfeição a estratégia. Sabíamos que o Tondela vinha defender com um bloco baixo e seríamos nós a ter as despesas do jogo e teríamos de encontrar soluções. Penso que fomos competentes nesse sentido. Vitória justa, tranquila, mas porque os jogadores a tornaram tranquila.»

[Zaidu na direita:] «É normal porque os nossos laterais bateram os cantos e, quando o adversário ganha bola, não há tempo para trocar e cada um tem de respeitar o espaço, mesmo que seja um espaço diferente. Não foi uma indicação minha para tentar surpreender. Tentámos surpreender o adversário com outras dinâmicas que não essa.»