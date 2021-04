O FC Porto joga este sábado em Tondela, em jogo da 26ª jornada, que surge no meio de uma importante eliminatória com o Chelsea para os quartos de final da Liga dos Campeões: uma eliminatória, aliás, que pode ser história para o futebol português. Ora por isso, Sérgio Conceição não entende que não haja atenção em relação a esse carácter especial do jogo.

«Vamos dar uma boa resposta, dentro de um cenário que é um cenário difícil, não só pelo valor da equipa do Tondela, mas também pelo facto de termos chegado ontem por volta das três e meia, alguns devem ter adormecido por volta das cinco, portanto são 60 e poucas horas de descanso, sendo que ao início da tarde de hoje vamos viajar para Tondela», referiu.

«Esta também é uma dificuldade, que para mim não é compreensível: acabámos o campeonato a 19 de maio, porque não acabá-lo três ou quatro dias depois e uma jornada estender-se, principalmente para defender as equipas que estão na Europa? Quase todas as semanas, quando há jogos internacionais pelo meio, é esta calendarização apertada, é este pouco tempo de recuperação e competições completamente distintas.»

Sérgio Conceição promete, ainda assim, fazer o melhor possível, tendo de todas estas condicionantes que a equipa vai encontrar.

«Se calhar muitos não acreditavam que uma equipa portuguesa chegasse a uma fase adiantada de uma competição europeia, mas mesmo que uma equipa portuguesa tivesse seguido em frente na Liga Europa jogava à quinta-feira. Isto para dizer que é um contexto difícil, sabemos destas dificuldades e temos de arranjar soluções para estas dificuldades.»