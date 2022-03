O médio Stephen Eustáquio já levava cerca de 25 minutos em três jogos como suplente utilizado. No domingo, ao quarto jogo de azul e branco, estreou-se a titular pelo FC Porto ante o Gil Vicente, mas saiu aos 31 minutos. Já o extremo Galeno, que está de volta aos azuis e brancos, tem participação em seis jogos a partir do banco.

Os dois jogadores estão à procura, portanto, do seu espaço e de mais e melhor na equipa treinada por Sérgio Conceição, técnico que considera que a exigência pedida aos atletas, em paralelo com eventuais dificuldades de adaptação, tem também no mercado de janeiro um fator indissociável.

«A exigência é a que é, é a que tenho comigo mesmo, que tenho com os outros, com os que trabalham comigo, mas isso faz parte. No que é a integração desses jogadores, eu já falei muitas vezes que o mercado de janeiro é sempre complicado também por isso, porque a equipa está em andamento, há mais alguma dificuldade, tirando algumas exceções. Somos um país que para comprar jogadores de altíssimo nível… não temos essa possibilidade, para que encaixem de imediato na equipa. Têm o seu tempo de adaptação normal às dinâmicas da equipa e o próprio ambiente. Jogar no FC Porto não é só a minha exigência, é a exigência de toda a estrutura e dos adeptos. Somos um clube ganhador, é normal», afirmou Conceição, quando questionado pelos dois reforços de inverno, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo ante o Sporting, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O Sporting-FC Porto tem início às 20h45 de quarta-feira, em Alvalade, num jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.