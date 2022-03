O FC Porto saiu oficialmente das restrições por incumprimento do fair-play financeiro da UEFA e Sérgio Conceição comentou a boa notícia da véspera mostrando-se «superfeliz» por o clube estar nesta condição pela primeira vez desde que assumiu o comando técnico, em 2017/18.

«Quando fui para o V. Guimarães o clube estava num período difícil e estive a penar, no Sp. Braga fizemos uma equipa com uma série de jogadores a custo zero e chegámos à final da Taça de Portugal depois de 17 anos e ficámos em 4.º lugar no campeonato. No FC Porto tive o desafio de vir para aqui e saber que num clube com um peso histórico fantástico estava a iniciar um período difícil», começou por recordar o técnico, destacando em seguida: «O nosso trabalho era, dentro dessas dificuldades, dar o nosso melhor para ganhar. Só ganhando é que vêm milhões da UEFA e em vendas. Assim, temos tido algum sucesso e saímos do fair-play financeiro. Ficámos superfelizes. Foi trabalho desta equipa técnica e de todos os jogadores que passaram por aqui nestes quatro anos», afirmou o técnico ao ser questionado sobre o seu papel de «milagreiro», por neste período difícil o clube ter encaixado mais de 500 milhões de euros.

