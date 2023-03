Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa após a eliminação do FC Porto frente ao Inter nos oitavos de final da Liga dos Campeões:

«Perde-se uma eliminatória destas os jogadores estão frustrados, estão tristes. Se cai uma lágrima é bom. Jogam com alma, com paixão. Por isso, eles têm de ter orgulho nos dois jogos que fizeram, onde fomos inferiores só dez minutos, quando o Otávio foi expulso.

O Inter cheio de grandes jogadores. Um clube com peso, com história, e com jogadores de peso. Eu também os tenho, pelo trabalho que fazem e pela ambição que têm, mas faltou-nos pequenos pormenores. Meter a bola na baliza. No resto, é um misto entre orgulho e grande frustração. Estou frustrado, estou triste, porque tenho o mesmo sentimento de 50 mil [adeptos] aqui no estádio e muitos milhares em casa.

Tudo o que temos feito aqui com 30 por cento da equipa B, outros 40 por cento que fomos buscar a equipas médias, Paços de Ferreira, Santa Clara, Famalicão, Rio Ave… E depois o mérito é zero. Falam do Otávio, do Taremi que se atira para o chão, do Sérgio Conceição que é um arruaceiro. É preciso reconhecer que foram muito difíceis estes meus cinco anos e meio no FC Porto, com anos de fair-play financeiro, sem poder ir buscar nenhum jogador e só vender para equilibrar, é muito difícil. É um trabalho difícil e que não é reconhecido.»